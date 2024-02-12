Силы обороны ликвидировали только за вчера 450 российских агрессоров и 27 единиц техники врага, не считая БПЛА.

На Таврическом направлении за неделю взяли в плен около 25 оккупантов, половину из них - за минувшие сутки.

Такие цифры обнародовал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"С ростом интенсивности боевых столкновений в операционной зоне ОСУВ "Таврия" увеличивается и количество российских пленных. Так, за последнюю неделю наши воины взяли в плен почти два с половиной десятка оккупантов. Половину из них - за минувшие сутки, прежде всего на Запорожском направлении", - отметил он.

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По информации Тарнавского, общие потери противника за прошедшие сутки составили 449 человек и 27 единиц военной техники, не считая БПЛА. В частности, это 5 танков, 18 боевых бронемашин, 2 артсистемы, 1 автомобиль и 1 единица специальной техники.

Также было нейтрализовано (посажено) 122 дрона различных типов, отметил Тарнавский.

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Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на Запорожском направлении украинские воины отбили штурм оккупантов в районе Работиного Запорожской области. На Херсонском направлении ВСУ героически удерживают позиции и отражают штурмы оккупационных войск. враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с этого плацдарма. Русские совершили 1 безуспешное штурмовое действие.

Всего за прошедшие сутки, 11 февраля, на фронте между украинскими защитниками и российскими оккупантами произошло 100 боевых столкновений. Больше всего их было на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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