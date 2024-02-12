Захватчики наступали на Новопавловском направлении.

За прошедшие сутки, 11 февраля, на фронте между украинскими защитниками и российскими оккупантами произошло 100 боевых столкновений.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на Купянском направлении Вооруженные Силы Украины отбили 2 атаки возле Ивановки и Табаевки Харьковской области.

В то же время на Лиманском направлении враг совершил 3 атаки в районе Белогоровки Луганской области, но успеха не имел. Еще 19 попыток штурмов, которые были отбиты, зафиксировано на Бахмутском направлении вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

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"На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 23 атаки врага в районе Авдеевки и еще 18 атак южнее Тоненького и вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области", - рассказали в Генштабе.

На Марьинском направлении бои продолжают неподалеку Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Там ВСУ отбили 32 атаки. На Новопавловском направлении противник атаковал севернее Приютного Запорожской области, но успеха не имел.

На Запорожском направлении украинские воины отбили штурм оккупантов в районе Работиного Запорожской области. На Херсонском направлении ВСУ героически удерживают позиции и отражают штурмы оккупационных войск. враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с этого плацдарма. Россияне совершили 1 безуспешное штурмовое действие.

Война в Украине - ситуация на фронте

Российские войска якобы вошли в Первомайское в Донецкой области и заняли 40% села, сообщает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке.

Как сообщает ISW, геолокационные кадры, опубликованные 11 февраля, показывают, что захватчики продвинулись вдоль железнодорожного переулка на севере Авдеевки и к востоку от Невельского (к юго-западу от Авдеевки).

Подразделениями ракетных войск Сил обороны Украины за 11 февраля нанесли удары по одному району сосредоточения личного состава, двум пунктам управления, одному артиллерийскому средству и двум складам боеприпасов российских войск.

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