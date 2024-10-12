По словам эксперта, авиация РФ равняет с землей все на своей же территории.

Российские войска продвинулись вглубь группировки ВСУ в Курской области на расстояние до 7 километров и остановились, сил и средств продвигаться дальше у них больше нет, заявил военный эксперт Олег Жданов.

При этом авиация РФ продолжает равнять с землей все на своей же территории - "сносят деревни и города", подтвердил эксперт.

"Ситуация в Курской области начинает прояснятся. Противник вклинился, есть подтверждение. До 7 километров они продвинулись вглубь нашей группировки, и на этом они остановились. Сил и средств больше нет. второго эшелона для наращивания усилий нет, резерва для развития успеха нет", - сказал он.

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По словам эксперта, ВСУ "методично" выбивают российские войска с утраченных позиций "с двух сторон": "Сколько они там еще продержатся, сказать трудно".

Жданов добавил, что россияне несут колоссальные потери.

"Видимо, сейчас опять станет вопрос перед российским руководством о том, откуда же снимать резервы для переброски в Курскую область", - сказал он, отметив тенденцию к снижению боевых действий в Харьковской области.

Ситуация в Курской области: "ковровые бомбардировки" и заявление Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 12 октября заявил, что Россия пыталась оттеснить ВСУ с позиций в Курской области, но украинские войска держат "определенные рубежи".

Ранее в этот же день председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что российские войска наращивают силы в Курской области, и что, судя по всему, Путин решился на ковровые бомбардировки своей же территории.

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