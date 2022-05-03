Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении.

Украинские войска с начала полномасштабного вторжения России ликвидировали уже около 24,2 тыс. оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Так, потери противника с 24 февраля по 3 мая среди личного состава составили около 24 тыс. 200 человек. Танков – 1 тыс. 62, боевых бронированных машин – 2 тыс. 567, артиллерийских систем – 475, реактивных систем залпового огня – 162, средств противовоздушной обороны – 80, самолетов – 194, вертолетов – 155.

Автомобильной техники и автоцистерн было уничтожено 1 тыс. 843, кораблей/катеров – 10, беспилотников оперативно-тактического уровня – 291, специальной техники – 38, а крылатых ракет – 84.

"Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Изюмском направлении", - добавили в Генштабе.

Война в Украине: обновленные данные

2 мая украинские воины отбили 12 вражеских атак на Донбассе. В Генштабе отмечают, что враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины и наступательные действия в Восточной операционной зоне.

На Слобожанском направлении враг продолжал обстрелы города Харькова и близлежащих населенных пунктов. На Изюмском направлении противник осуществлял активное огневое воздействие на подразделения наших войск.

На Донецком направлении основные усилия врага продолжают сосредотачиваться на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная и продвижении в направлении населенных пунктов Лиман и Славянск.

Военные ВСУ контратаковали русские войска вблизи Харькова, отбросив их на 40 км от города. Россияне планировали захватить Харьков и удерживать его, чтобы продвинуться дальше на Донбассе.

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