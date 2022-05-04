В Мариуполе российские оккупанты продолжают наносить авиационные удары и осуществляют огневое поражение наших позиций в районе "Азовстали".

На территории Донецкой и Луганской областей в течение суток, 3 мая, было отбито 12 атак врага.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

В ходе боев украинские защитники уничтожили: 6 танков, 5 артиллерийских систем (три – РСЗО), 15 единиц боевой бронированной техники и 9 единиц автомобильной техники. Есть у противника потери и на других направлениях.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донбасса и удержания сухопутного коридора с временно оккупированным украинским Крымом.

На Донецком и Таврическом направлениях, с целью сковывания действий, оккупанты осуществляют обстрелы подразделений наших войск.

Оккупанты совершали штурмовые действия в районе Попасной, боевые действия продолжаются.

В Мариуполе российские оккупанты продолжают наносить авиационные удары и осуществляют огневое поражение наших позиций в районе "Азовстали".

С целью разрушения транспортной инфраструктуры Украины враг нанес ракетные удары по объектам на территории Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском направлении признаков формирования противником наступательной группировки не обнаружено.

В районах автомобильных пунктов пропуска "Новые Юрковичи", "Погар" и "Ломаковка" Брянской области Россия развернула военные подразделения из состава Центрального военного округа в рамках усиления охраны участка.

На Слобожанском направлении враг обстреливал город Харьков и населенный пункт Протопоповка из артиллерии и минометов.

Провел воздушную разведку в районе населенных пунктов Кутузовка и Александровка Барвенковского района Харьковской области. Противник пытался вести наступательные действия в направлении населенного пункта Довгеньке, успеха не имел.

На Запорожском направлении враг проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта орехов, успеха не имеет.

На Южнобугском направлении с целью уничтожения фортификационного оборудования наших позиций, враг применял артиллерию, реактивные системы залпового огня, вооружения танков вдоль всей линии соприкосновения. Активизировал боевые действия в районе населенного пункта Томина Балка.

На Бессарабском направлении обстановка остается напряженной и контролируемой.

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