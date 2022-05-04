Украинские войска уничтожили колонну с боеприпасами врага, развернутую под Изюмом.
Об этом в Telegram сообщил представитель главы Одесской ОВА Сергей Братчук.
По его словам, атака артиллерии состоялась в тылу противника.
"Украинская артиллерия сожгла российскую колонну обеспечения с боеприпасами под Изюмом. Уничтожение врага произошло в 20 километрах от Изюма на территории, которую враг считал своим тылом", - написал Братчук.
Как сообщал УНИАН, российские оккупанты переместили с территории Белгородской области в район города Изюм батарею тяжелых самоходных минометов "Тюльпан" и подразделение, вооруженное реактивными системами залпового огня "Смерч".
Война в Украине: ситуация в Харьковской области
В течение 3 мая враг обстреливал город Харьков и населенный пункт Протопоповка из артиллерии и минометов.
Провел воздушную разведку в районе населенных пунктов Кутузовка и Александровка Барвенковского района Харьковской области.
Противник пытался вести наступательные действия в направлении населенного пункта Долгенькое, успеха не имел.