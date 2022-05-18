Похоронили русского дома еще 10 апреля.

Украинские военные ликвидировали российского командира отделения стрелковой роты снайперов Сергея Царькова из Забайкальского края.

Об этом сообщают местные СМИ.

Оккупант был постоянным участником и призером международных армейских игр в конкурсе "Снайперской рубеж". Также его называли лучшим снайпером бригады.

Похоронили рашиста дома еще 10 апреля.

Где именно был ликвидирован русский – не рассказывают.

Война в Украине: обновленные данные

Продолжается наступление оккупантов в Восточной оперативной зоне. Утром Генштаб сообщал, что русские пытаются захватить село Долгенькое Харьковской области.

Армия РФ пытается установить полный контроль над Дробышевым и блокировать Лиман. Кроме того, РФ усиливает группировку войск для наступления в Запорожской области.

Большинство маневров захватчиков в Харьковском направлении военные объясняют тем, что РФ пытается избежать выходу контратакующих ВСУ к Белгородской области.

Параллельно русские террористы наносят ракетные удары по украинским городам.

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