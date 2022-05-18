На Славянском направлении оккупанты развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

Войска Российской Федерации наступают на Долгенькое в Харьковской области, развернул подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Славянском направлении враг осуществляет наступление на населенный пункт Долгенькое. Для поддержки наступательных действий в определенном районе развернуты подразделения реактивной и ствольной артиллерии", - говорится в сообщении.

В Генштабе также отмечают, что с целью осуществления логистического обеспечения и доукомплектование подразделений, которые понесли потери, агрессор перемещает с территории российской федерации вооружение и военную технику.

Враг осуществляет огневой воздействие вдоль всей линии соприкосновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе и на Славянском направлении, принимает меры для усиления наступательной группировки.

На других направлениях основные усилия противник сосредоточивает на удержании занятых ранее рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций, пополнении запасов, а также пытается улучшить свое тактическое положение.

Российские захватчики продолжают наносить ракетные удары по военным и гражданским объектам на всей территории Украины.

Напомним, 17 мая Генштаб ВСУ сообщил, что враги на Донецком направлении пытаются наступать вдоль всей линии соприкосновения и обстреливают населенные пункты из артиллерии.

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