Войска Российской Федерации наступают на Долгенькое в Харьковской области, развернул подразделения реактивной и ствольной артиллерии.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
"На Славянском направлении враг осуществляет наступление на населенный пункт Долгенькое. Для поддержки наступательных действий в определенном районе развернуты подразделения реактивной и ствольной артиллерии", - говорится в сообщении.
В Генштабе также отмечают, что с целью осуществления логистического обеспечения и доукомплектование подразделений, которые понесли потери, агрессор перемещает с территории российской федерации вооружение и военную технику.
Враг осуществляет огневой воздействие вдоль всей линии соприкосновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе и на Славянском направлении, принимает меры для усиления наступательной группировки.
На других направлениях основные усилия противник сосредоточивает на удержании занятых ранее рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций, пополнении запасов, а также пытается улучшить свое тактическое положение.
Российские захватчики продолжают наносить ракетные удары по военным и гражданским объектам на всей территории Украины.
Напомним, 17 мая Генштаб ВСУ сообщил, что враги на Донецком направлении пытаются наступать вдоль всей линии соприкосновения и обстреливают населенные пункты из артиллерии.