Дальше, по логике Кремля, должно было быть наступление в сторону Одессы и Приднестровья.

Россия пытается отсечь Украину от Азовского моря.

Об этом в эфире FreedomUA рассказал военный эксперт Олег Жданов, комментируя намерения оккупантов создать за счет Донбасса и Запорожья "сухопутный коридор" в Крым.

Жданов напомнил, что именно через материковую Украину осуществляется газо- и электроснабжение оккупированного полуострова.

"Россиянам нужен сухопутный коридор. Хотя бы потому, что газовая труба идет через Украину. Снабжения Крыма газом осуществляется сегодня сугубо через нашу территорию. Плюс – электроэнергия в Крым", - ответил он.

До 2014 года электроэнергия подавалась тоже с нашей территории – с Запорожской АЭС. Высоковольтные провода идут в Крым, и сейчас русские будут их включать, предположил Жданов.

Ключевую роль здесь играет выход к морю.

"Наличие сухопутного коридора полностью отсекает Украину от Азовского моря. И Азовское море становится внутренним морем РФ. Так по логике оно, скорее всего, было", - отметил Жданов.

Эксперт добавил, что дальше, по логике Кремля, должно было быть наступление в сторону Одессы и Приднестровья, "чтобы сделать нас "внутренней" страной, а не "морской" державой".

Война в Украине: обновленные данные

Продолжается наступление оккупантов в Восточной оперативной зоне. Утром Генштаб сообщал, что русские пытаются захватить село Долгенькое Харьковской области.

Армия РФ пытается установить полный контроль над Дробышевым и блокировать Лиман. Кроме того, РФ усиливает группировку войск для наступления в Запорожской области.

Большинство маневров захватчиков в Харьковском направлении военные объясняют тем, что РФ пытается избежать выходу контратакующих ВСУ к Белгородской области.

Параллельно русские террористы наносят ракетные удары по украинским городам.

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