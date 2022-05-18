Россия пытается отсечь Украину от Азовского моря.
Об этом в эфире FreedomUA рассказал военный эксперт Олег Жданов, комментируя намерения оккупантов создать за счет Донбасса и Запорожья "сухопутный коридор" в Крым.
Жданов напомнил, что именно через материковую Украину осуществляется газо- и электроснабжение оккупированного полуострова.
"Россиянам нужен сухопутный коридор. Хотя бы потому, что газовая труба идет через Украину. Снабжения Крыма газом осуществляется сегодня сугубо через нашу территорию. Плюс – электроэнергия в Крым", - ответил он.
До 2014 года электроэнергия подавалась тоже с нашей территории – с Запорожской АЭС. Высоковольтные провода идут в Крым, и сейчас русские будут их включать, предположил Жданов.
Ключевую роль здесь играет выход к морю.
"Наличие сухопутного коридора полностью отсекает Украину от Азовского моря. И Азовское море становится внутренним морем РФ. Так по логике оно, скорее всего, было", - отметил Жданов.
Эксперт добавил, что дальше, по логике Кремля, должно было быть наступление в сторону Одессы и Приднестровья, "чтобы сделать нас "внутренней" страной, а не "морской" державой".
Война в Украине: обновленные данные
Продолжается наступление оккупантов в Восточной оперативной зоне. Утром Генштаб сообщал, что русские пытаются захватить село Долгенькое Харьковской области.
Армия РФ пытается установить полный контроль над Дробышевым и блокировать Лиман. Кроме того, РФ усиливает группировку войск для наступления в Запорожской области.
Большинство маневров захватчиков в Харьковском направлении военные объясняют тем, что РФ пытается избежать выходу контратакующих ВСУ к Белгородской области.
Параллельно русские террористы наносят ракетные удары по украинским городам.