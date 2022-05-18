Враг продолжает наступление на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

Оккупанты пытаются установить полный контроль над Дробышевым и блокировать Лиман.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Донецком направлении враг продолжает наступление на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. На Лиманском направлении противник вел наступление с целью установления полного контроля над населенным пунктом Дробишеве и блокировки Лимана с севера", - говорится в сообщении.

На Бахмутском и Северодонецком направлениях, для авиационной поддержки наступательных действий, агрессор сосредоточил в Луганской области до пятнадцати вертолетов.

Ранее, как писал УНИАН, стало известно, что ВСУ вытеснили российские войска в районе села Сиротино на Северодонецком направлении. В результате боевых действий враг потерпел урон и отошел. При этом наступление армии РФ в Восточной оперативной зоне продолжается. Основные усилия враг сосредоточил на Донецком направлении.

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