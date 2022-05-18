По данным Генштаба ВСУ, на Бессарабском направлении обстановка в Приднестровском регионе Республики Молдова остается напряженной, но существенных изменений не претерпела.

Враг усиливает группировку войск для проведения наступления на направлении Пологи - Орехов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Новопавловском и запорожском направлениях враг усиливает группировку войск для проведения наступления на направлении Пологи – Орехов. На Южнобугском направлении противник сосредоточивает основные усилия на удержании занятых рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций. Осуществляет огневой влияние на подразделения наших войск", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на Николаевском направлении для огневого поражения наших войск российские оккупанты развернули на огневых позициях до десяти батарей реактивной и до восьми - ствольной артиллерии.

На Криворожском направлении российские войска проводили демонстративные действия с целью сковывания украинских войск, совершенствовали инженерное оборудование и пополняли запасы.

По данным Генштаба ВСУ, на Бессарабском направлении обстановка в Приднестровском регионе Республики Молдова остается напряженной, но существенных изменений не претерпела.

Напомним, российские оккупанты отказываются ехать на линию фронта и портят свою технику. В Пологах Запорожской области захватчики расстреляли колонну своих автомобилей.

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