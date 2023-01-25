Роспропаганда отчиталась, что Елизарову посмертно присвоили орден мужества. Его получили дочери и вдова полковника.

В Украине ликвидировали командира командира 78-й зенитно-ракетной бригады 8-й общевойсковой армии Андрея Елизарова.

Как сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", полковника Елизарова ликвидировали 18 октября 2022 года.

"Успешно демобилизован командира 78-й зенитно-ракетной бригады 8-й общевойсковой армии полковника Андрея Елизарова. Слава Нации. Смерть врагам", - сообщил "Штирлиц".

Видео дня

Роспропаганда отчиталась, что Елизарову посмертно присвоили орден Мужества. Его получили дочери и вдова полковника.

Потери РФ в Украине

За последние сутки ВСУ ликвидировали еще более 900 оккупантов и сейчас общие потери личного состава врага составляют более 123 тысяч. В нашей стране ликвидированы, в частности, более 1900 беспилотников противника оперативно-тактического уровня и почти 300 самолетов захватчиков.

Битва за Донбасс и юг продолжается. Военные эксперты отметили, что у Кремля не хватит ресурсов для осуществления своих планов, потому что нефтяное эмбарго лишит РФ денег для ведения войны.

Между тем оккупанты начали эвакуацию из Луганска и боятся выходить из тыла. По информации ISW, наемники Пригожина терпят колоссальные потери на фронте.

Журналисты установили имена 12 225 российских военных, среди которых 800 мобилизованных, убитых на войне в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: