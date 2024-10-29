Сейчас Силы обороны Украины в очень сложной ситуации, потому что, как утверждает генерал майор Дмитрий Марченко, фронт на востоке сыпется.

Ситуация на фронте очень тяжелая, но Украине надо выстоять, чтобы в итоге иметь какое-то слово на переговорах, которыми должна закончиться война. Такое мнение генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко высказал во время общения с общественным деятелем и политиком Бориславом Березой.

В частности, у Марченко спросили, какие он видит возможные сценарии развития войны и на чем надо сосредотачивать внимание украинскому обществу и власти.

"Предсказывать сейчас и ставить какие-то прогнозы очень сложно, очень тяжело, и думаю, что неуместно и нелогично, потому что то, что любая война заканчивается переговорами, от них нам никуда не деться. Или с той стороны, или с другой стороны - все равно это будет. Сейчас мы в очень тяжелом состоянии. Сейчас у нас фронт сыпется. Сейчас нам очень не хватает боеприпасов и людей", - подчеркнул Марченко.

В этой связи, как отмечает генерал-майор, украинцам надо консолидироваться и помогать Вооруженным силам.

"Мы должны перекрывать ту нехватку артиллерийских боеприпасов дронами, другими средствами, которые мы уже научились сами делать. Мы именно сейчас должны выстоять. Если мы сейчас выстоим - у нас есть право на какое-то слово в переговорах. Если мы дальше будем сыпаться - мы просто остановим войну на том уровне, на котором она остановится", - подчеркнул Марченко.

Война в Украине - последние новости

Ранее командир отдельного батальона ТрО ВСУ Владимир Максимов заявил, что хаотичный набор новобранцев и насильственное привлечение в армию не поможет создать эффективные вооруженные силы.

"Тысячи людей идут в окоп, убивают, возвращаются, они защищают свою землю. Они не идут умирать. Мы должны... собрать всех, выстроить одну стратегию для всех воинских частей. Берете себе людей - набирайте, но делайте это так и так. Есть план, приказ всем спустили... Занимается этим ТЦК - значит, ТЦК, вы делаете так и так. Но ходить набирать всех подряд или набирать тех, кто не хочет, так не построим ничего", - считает военный.

В то же время генерал-лейтенант Василий Богдан отметил, что войска КНДР на фронте беспокоят союзников Украины, поэтому сейчас идут переговоры о том, чтобы определить меры, которые могли бы усилить мониторинг и блокирование этого незаконного обмена, который происходит между Северной Кореей и РФ.

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