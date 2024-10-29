Одна из проблем - система управления украинской армией, считает народный избранник.

Российские оккупанты имеют возможность наступать на поле боя из-за преимущества в ресурсах.

Об этом заявил народный депутат Роман Костенко в эфире "Радио Свобода". "На данный момент мы проигрываем на поле боя в плане того, что противник превосходит нас ресурсами и наступает. И у нас нет устойчивой обороны. К сожалению, много факторов - это и ошибки в управлении, и вопрос отсутствия нормального количества ресурса. А мы с начала войны не были им обеспечены на более, чем 50%", - сказал политик.

По его словам, "Россия всегда преобладает в этом". "Проблемы с вовремя вырытыми фортификациями. Это все проблемные вопросы. И если сейчас не начать их решать конкретно, то ситуация хуже может быть", - сказал Костенко.

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В то же время нардеп добавил, что говорить о том, что Украина уже проиграла на поле боя не стоит, поскольку враг "просто имеет инициативу и преимущество":

"Таким образом последствия в войне, когда ты имеешь инициативу и преимущество, ты наступаешь, ты побеждаешь. Но это не трагедия. Это говорит о том, что мы должны вносить изменения. В частности, в систему управления, о которой все говорят".

Он добавил, что в Украине система управления оперативно-стратегическими группировками войск, оперативно-тактическими группировками войск была эффективна. "Сейчас даже враг понял, что надо переходить на соединения, объединения, корпуса, делегировать больше полномочий на эти структуры. Это важный вопрос. Который, если не решить, то это может закончиться трагически", - добавил нардеп.

Ситуация на фронте остается сложной: что известно

Накануне аналитики DeepState сообщили, что оккупанты продвинулись на нескольких направлениях Донецкой области. В частности, эксперты отмечают продвижение захватчиков в сторону населенного пункта Курахово.

По мнению военного эксперта Ивана Ступака, уже до конца года оккупанты могут вытеснить Силы обороны Украины из Курской области. Эксперт отмечает, что это может сопровождаться потерями для украинской стороны.

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