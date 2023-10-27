Российская армия попала в дом культуры, медицинское и учебное заведения, на Николаевщине беспилотник попал в объект инфраструктуры.

Российская армия в течение суток сильно била по югу Украины, на Херсонщине погиб человек, два человека пострадали, среди них - правоохранитель.

Как сообщает начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за минувшие сутки (по состоянию на шесть утра 27 октября) противник совершил 114 обстрелов. В частности оккупанты выпустили по правобережью Херсонщины полтысячи снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА. Только по Херсону враг выпустил 33 снаряда.

По данным чиновника, российская армия попала в жилые кварталы населенных пунктов, медицинское учреждение, дом культуры, учебное заведение и почту в Бериславском районе. В результате погиб человек, еще двое - получили ранения.

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"После обеда российская армия ударила по Корабельному району Херсона. В результате атаки вражеского беспилотника пострадал 40-летний правоохранитель... Ему оказали помощь в медучреждении", - рассказал Прокудин.

Также он подчеркнул, что за минувшие сутки враг выпустил по правобережью 36 управляемых авиационных бомб. Под ударом были три населенных пункта, некоторые оказались под атакой неоднократно.

"Также была атака беспилотниками. Спасибо Силам обороны за три сбитых Shahed. Спасибо, что защищаете наше небо", - подчеркнул глава ОВА.

За данными начальника Херсонской МВА Романа Мрочко, российские войска два десятка раз обстреляли населенные пункты городской территориальной общины. Прилеты зафиксированы в Херсоне, Инженерном, Садовом, Антоновке, Надднепрянском и Приднепровском.

"Ночью противник совершил артиллерийский обстрел Садового и Херсона. В результате российских вражеских обстрелов Херсонской общины за минувшие сутки один человек получил ранения средней степени тяжести. Пострадавшему оказана медицинская помощь", - добавил чиновник.

В Силах обороны юга Украины уточнили, что ночью враг дважды атаковал южные регионы Украины дронами-камикадзе. Две группы БпЛА с интервалом в 4 часа направлялась по Херсонщине и Николаевщине.

"5 дронов были точно сбиты силами противовоздушной обороны. К сожалению, было попадание в инфраструктурный объект на Николаевщине, возник пожар, который удалось оперативно локализовать. Люди не пострадали", - сообщили военные.

Ночная атака РФ на юг Украины

Напомним, ночью по Николаевской и Херсонской областям захватчики дважды запускали дроны-камикадзе - по три дрона на регион. Пять из них уничтожены, один попал в объект инфраструктуры. По данным Сил обороны юга, возник пожар, но он не критичен.

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