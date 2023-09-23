Российские террористические войска совершили очередную атаку на Херсон, в результате которой погибла женщина. Местные власти сообщают, что сейчас оккупанты продолжают обстреливать город.
Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, травмы несовместимые с жизнью получила 65-летняя женщина - ее вражеский снаряд убил во дворе собственного дома.
Также ранен 27-летний мужчина. Сейчас медики оказали ему помощь, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.
Как уточнил глава Херсонской городской военной администрации, из-за обстрелов в городе начались пожары, разрушены дома горожан.
"Обстрел продолжается. Информация будет уточняться", - добавил он.
По данным МВА, за прошедшие сутки, 22 сентября, россияне 21 раз обстреляли Херсонскую городскую территориальную общину и использовали для ударов 111 снарядов. Удары зафиксированы в Херсоне, Надднепрянском, Антоновке, Зеленовке, Инженерном и Приднепровском.
Кроме того, этой ночью противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы Херсона, Надднепрянского и Инженерного.
В результате российских вражеских обстрелов за сутки погиб один человек, еще двое - получили ранения средней степени тяжести.
Жестокие обстрелы Херсонщины
Как сообщал УНИАН, на этой неделе из-за массированных обстрелов в Херсонской области многие местные жители погибли и пострадали.
В ВСУ объяснили удары россиян по гражданскому населению. По словам Гуменюк Натальи, рашисты используют тактику выжженной земли, чтобы любой ценой остановить контрнаступление Сил обороны Украины.