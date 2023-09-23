Также ранен 27-летний мужчина.

Российские террористические войска совершили очередную атаку на Херсон, в результате которой погибла женщина. Местные власти сообщают, что сейчас оккупанты продолжают обстреливать город.

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, травмы несовместимые с жизнью получила 65-летняя женщина - ее вражеский снаряд убил во дворе собственного дома.

Также ранен 27-летний мужчина. Сейчас медики оказали ему помощь, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

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Как уточнил глава Херсонской городской военной администрации, из-за обстрелов в городе начались пожары, разрушены дома горожан.

"Обстрел продолжается. Информация будет уточняться", - добавил он.

По данным МВА, за прошедшие сутки, 22 сентября, россияне 21 раз обстреляли Херсонскую городскую территориальную общину и использовали для ударов 111 снарядов. Удары зафиксированы в Херсоне, Надднепрянском, Антоновке, Зеленовке, Инженерном и Приднепровском.

Кроме того, этой ночью противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы Херсона, Надднепрянского и Инженерного.

В результате российских вражеских обстрелов за сутки погиб один человек, еще двое - получили ранения средней степени тяжести.

Жестокие обстрелы Херсонщины

Как сообщал УНИАН, на этой неделе из-за массированных обстрелов в Херсонской области многие местные жители погибли и пострадали.

В ВСУ объяснили удары россиян по гражданскому населению. По словам Гуменюк Натальи, рашисты используют тактику выжженной земли, чтобы любой ценой остановить контрнаступление Сил обороны Украины.

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