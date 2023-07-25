Враг потерял несколько складов и ЗРК.

В течение минувших суток российские оккупанты нанесли по Украине очередной удар иранскими дронами Shahed.

Как сообщается в утренней сводке Генштаба, также противник нанес 1 ракетный и 72 авиационных удара, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

В результате вражеских атак есть погибшие и раненые среди детей и гражданского населения. Кроме того, разрушениям и повреждениям подверглась портовая инфраструктура и пункты хранения зерна на юге Украины, жилые дома. Сейчас вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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Украинская авиация нанесла удар по пункту управления врага, 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и 6 - по зенитно-ракетным комплексам противника. Также было уничтожено 3 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136".

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, 3 средства противовоздушной обороны, 9 артиллерийских средств на огневых позициях и 4 станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Война в Украине - новости с фронта

Как ранее сообщал УНИАН, ударные подразделения с беспилотниками из "Армии дронов" в течение прошлой недели уничтожили 101 единицу техники россиян на миллионы долларов.

В течение прошлой недели украинские военные уничтожили еще более 3,6 тыс. российских оккупантов и более 240 вражеских танков, бронированных машин и единиц артиллерии.

Вооруженные силы Украины практически ежедневно взрывают переполненные склады со снарядами оккупантов на территории Крыма, поскольку те готовились оборонять полуостров на случай оперативного окружения и завезли туда очень много боеприпасов.

За все время контрнаступления на юге ВСУ уволили более 192 кв. км территорий, а на Бахмутском направлении - около 35 кв. км территории.

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