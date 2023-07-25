Есть угроза атаки дронов и баллистического вооружения.

В ночь на вторник, 25 июля, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

Сейчас тревога звучит в Донецкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областях, а также в Киеве.

В Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины предупреждали об угрозе применения российскими захватчиками ударных беспилотников. В 01:39 восточные области известили об угрозе применения баллистического вооружения.

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В Киевской городской военной администрации также сообщили, что существует угроза ударных БПЛА для столицы. "Направляйтесь к укрытию", - говорится в сообщении.

Обновлено в 02:25: На подступах к Киеву работает ПВО, говорят в КМВА.

Обновлено в 02:30: Отбой угрозы БПЛА в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. Тревогу объявили на Житомирщине.

Удары по Украине: последние новости

Напомним, вчера вечером российские захватчики обстреляли Константиновку в Донецкой области кассетными снарядами. Сейчас известно о гибели 10-летнего ребенка, еще четверо получили ранения.

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