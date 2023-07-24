Россияне готовились к обороне в условиях оперативного окружения, потому и напичкали полуостров боеприпасами.

Вооруженные силы Украины практически ежедневно взрывают переполненные склады со снарядами оккупантов на территории Крыма, поскольку те готовились оборонять полуостров на случай оперативного окружения и завезли туда очень много боеприпасов. Об этом в эфире 24 канала заявил военный эксперт Роман Свитан.

"Каждый день уже вторую неделю в Крыму горят переполненные склады. Они готовились к уничтожению Крымского моста, напичкали Крым большим количеством боеприпасов, предполагая, что Крым будет в оперативном окружении и придётся защищаться, потому переполнили склады… Это будет постоянно, пока все российские военные склады в Крыму не выгорят, ВСУ не успокоятся", - сказал он.

По словам эксперта, сейчас стоит задача уничтожить все склады боеприпасов на оккупированном полуострове, а потом Силы обороны "возьмутся" за топливоприёмники и более мелкие объекты, которых там около 150 штук.

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Также он указал, что Крым практически невозможно перекрыть средствами противовоздушной обороны. Там есть некоторые направления, где оккупанты реально создали эшелонированную оборону, а есть направления, где просто никого нет и можно лететь сколько угодно.

"Они прикрывают в основном военные объекты. Чтобы вскрыть ПВО военного объекта, иногда используется увеличенное количество беспилотников. Если коэффициент пресыщения такой, что ЗРК может работать по 10 целям, то запускается 20… Они могут реально сбивать их много, но даже если один проходит, он и взрывает склады", - сказал Свитан.

Удары ВСУ по объектам РФ в Крыму - что известно

На прошлой неделе в Крыму было предостаточно взрывов после атак беспилотниками.

Рано утром 19 июля произошли взрывы в Кировском районе возле села Кринички после "прилетов" на территорию Старокрымского полигона на востоке полуострова, где произошла детонация боеприпасов.

22 июля произошла детонация склада боеприпасов в Октябрьском. А сегодня, 24 июля, произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе.

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