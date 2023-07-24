За неделю россияне, в частности, потеряли еще 21 танк, 36 боевых бронированных машин и 18 опорных пунктов.

Ударные подразделения с беспилотниками из "Армии дронов" в течение прошлой недели уничтожили 101 единицу техники россиян на миллионы долларов. Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в частности, ликвидировано 76 российских оккупантов.

Кроме того, за неделю благодаря БПЛА россияне потеряли еще 21 танк, 36 боевых бронированных машин, 5 пушек, 3 средства противовоздушной обороны, 23 единицы спецтранспорта, 3 склада с боеприпасами и топливом, 12 единиц радиотехнического оборудования, 1 самоходную артиллерийскую установку и 18 опорных пунктов.

"Продолжаем усиливать военных технологиями, которые помогают им эффективно уничтожать врагов и сохранять собственные жизни. Спасибо нашим героям за мощные результаты. Работаем дальше. Дронов будет больше", – подчеркнул Федоров.

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Армия дронов - что это за проект

Проект "Армия дронов" начат Генеральным штабом ВСУ и Министерством цифровой трансформации. В рамках этой программы происходит системная закупка дронов и их передача украинским военным. Также в рамках проекта продолжается ремонт беспилотников и обучение операторов дронов.

В частности, обучение уже прошли 10 тысяч операторов БПЛА в 26 школах. В июне стартовал второй этап программы, во время которого планируются курсы для еще 10 тысяч военных.

Кроме того, с начала действия проекта были приобретены тысячи беспилотников на миллионы гривен.

Сейчас "Армия дронов" использует средства доноров, партнеров, а также международных и частных компаний.

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