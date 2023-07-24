В течение недели также ликвидировано более 100 вражеских танков и броневиков, а также более 130 артиллерийских систем.

В течение прошлой недели украинские военные уничтожили еще более 3,6 тыс. российских оккупантов и более 240 вражеских танков, бронированных машин и единиц артиллерии.

Как сообщает Military Media Center, с 18 июля по 24 июля ликвидировано еще 3 тыс. 610 российских военных (условно 7 батальонов).

Кроме того, за неделю на металлолом удалось отправить еще 43 вражеских танка (условно 4 танковые роты), 67 боевых бронированных машин (условно 2 мотострелковых батальона), 133 артиллерийские системы (условно 7 артиллерийских дивизионов) и 34 ракеты.

Видео дня

В медиацентре уточнили, что один батальон - это примерно 500 человек, танковая рота - 10 танков, мотострелковый батальон - 34 машины, артиллерийский дивизион - 18 орудий.

Потери России в войне против Украины

Как сообщал УНИАН, только за прошедшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали около 660 российских оккупантов. Общие же боевые потери российских террористических войск в Украине с начала полномасштабного вторжения составляют более 242,6 тыс. человек.

Кроме того, с 24 февраля 2022 года Россия потеряла в войне с Украиной почти 32 тысячи единиц своей техники и разнообразного вооружения.

В частности, речь идет о более 4,1 тыс. танков, более 8,1 тыс. боевых бронированных машин, почти 4,7 тыс. артиллерийских систем, а также 315 самолетов и 310 вертолетов.

Вас также могут заинтересовать новости: