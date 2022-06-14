Вскоре в боевых действиях может наступить "пауза".

Бои за восток Украины изматывают и Россию, и Украину.

Об этом в эфире Sky News рассказал британский профессор, аналитик Майкл Кларк, комментируя слова президента Владимира Зеленского о гибели 100-200 солдат ВСУ в день.

Он отметил, что вскоре в боевых действиях может наступить "пауза".

Кларк напомнил, что в течение предыдущей фазы войны потери РФ были намного выше, сейчас они примерно равны — это означает, что обе стороны могут потерять около 3 тысяч солдат в течение месяца.

По словам Кларка, на Донбассе идет "настоящая рукопашная схватка в стиле Второй мировой войны", когда войска сражаются улица за улицей.

"Это настолько ужасно, вы даже не можете себе представить", — говорит он.

Поскольку обе стороны теряют такое количество солдат, профессор Кларк говорит, что ни одна из них не сможет продержаться так долго, поэтому "будет пауза, пока обе стороны переведут дух".

Война России против Украины: актуальные данные

Российские войска сосредоточили усилия на захвате Донбасса: продолжают штурмовать Северодонецк, обстреливая близлежащие села и гражданскую инфраструктуру.

На усиление врагу подошли еще две БТГ. Россияне пытаются окружить подразделения наших войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Приволье, Северодонецк, Боровское.

На Херсонском направлении идут бои за Давыдов Брод.

ISW отмечает, что армия РФ провела безуспешное наступление на юго-восток от Изюма и на север от Славянска. Вероятно, оккупанты создают условия для штурма Северска и северо-западных украинских наземных линий связи в Лисичанск.

Российские оккупанты имеют частичные успехи на Бахмутском направлении, закрепляются в поселке Возрождение. Именно на этом направлении враг понес самые большие потери в течение 13 июня.

Всего ВСУ уничтожили в боях уже около 32,5 тысячи вражеских солдат и тысячи единиц военной техники РФ.

По мнению координатора международных проектов Центра Разумкова, военного эксперта Алексея Мельника, в войне РФ против Украины близок перелом, армия Путина теряет потенциал.

Вас также могут заинтересовать новости: