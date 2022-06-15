За последние два дня только в больницы других регионов Украины госпитализированы шесть жителей Лисичанска, а также двое из Золотого.

На Луганщине продолжаются активные боевые действия. В частности, в Северодонецке, Тошковке, одном из районов Врубовки продолжаются ожесточенные сражения. Российские военные и в дальнейшем уничтожают населенные пункты региона, есть много пострадавших мирных жителей.

Об этом утром, 15 июня, сообщил в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, за последние два дня только в больницы других регионов страны госпитализированы шесть жителей Лисичанска, а также двух из Золотого.

"Становится труднее, но наши военные сдерживают врага сразу с трех сторон. Защищают Северодонецк и не позволяют продвинуться в Лисичанск. А, впрочем, россияне близко, от чего страдает население и разрушаются дома", – написал он.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли удары в районе бывшего завода "Донсода" в Лисичанске. Повреждены сооружения и несколько жилых домов поблизости.

Огонь противник открывал и в сторону "Стеклозавода". Там задело по меньшей мере восемь домов.

В Горном разрушено 14 домов. В Северодонецке солдаты РФ в очередной раз попали по "Азоту", повреждена проходная предприятия. Многоэтажки, расположенные неподалеку от завода, стирают с лица земли.

"Противник слабее в уличных боях, поэтому открывает огонь из артиллерии, из-за чего рушатся наши дома", – отметил Гайдай.

В селах неподалеку от Северодонецка тоже серьезные разрушения. То, что удалось зафиксировать за минувшие сутки, - шесть домов в Нырковом, четыре в Николаевке, три в Викторовке разрушены. По Белой Горе, Устиновке и Метелкино противник нанес авиаудары.

Кроме того, минометами, артиллерией и РСЗО оккупанты атаковали Северодонецк, Лисичанск, Тошковку, Устиновку, Боровское, Метелкино, Белую Гору, Николаевку, Врубовку.

Неудачные попытки наступления врага были вблизи Николаевки и Золотого-3.

Ранее Генштаб сообщил о новом успехе ВСУ в Северодонецке. Сейчас там продолжаются боевые действия.

Бои за Северодонецк: что известно

Генштаб ВСУ 13 июня сообщил, что российские оккупанты при поддержке артиллерии вели штурмовые действия в Северодонецке и оттеснили ВСУ из центра города. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, российские оккупанты контролируют более 70% Северодонецка, ожесточенные бои идут за каждый сантиметр города, поэтому массовая эвакуация и подвоз гуманитарных из-за обстрела невозможны.

Позже стало известно, что все мосты в Северодонецк разрушены, однако город не заблокирован и часть города под украинским контролем. В случае быстрого вытеснения захватчиков из города восстановить коммуникации до зимы не удастся.

Кроме того, оккупанты продолжают мощно обстреливать Лисичанск.

По данным Генштаба, российские оккупанты пытаются закрепиться в центре Северодонецка.

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