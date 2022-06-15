Оккупанты на этом направлении продолжают вести огневое влияние по позициям Сил обороны из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

На Северодонецком направлении украинские военные успешно отбили очередной вражеский штурм.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18.00.

"На Северодонецком направлении оккупанты продолжают огневое влияние по позициям Сил обороны из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Подразделения противника ведут штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются. В Тошковке наши защитники успешно отбили очередной вражеский штурм", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе отметили, что на Бахмутском направлении противник обстреливал наши войска из ствольной и реактивной артиллерии. Украинские воины нанесли врагу потери во время его наступления на направлениях Васильевка – Яковлевка и Васильевка – Берестово. Оккупанты отошли.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. С целью сковывания действий и недопущения переброски подразделений наших войск на другие направления противник осуществлял обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска сосредоточили усилия на захвате Донбасса. В Северодонецке и в одном из районов Врубовки продолжаются ожесточенные сражения. Рашисты уничтожают населенные пункты региона, есть много пострадавших мирных жителей.

Кроме того, враг пытается наступать на направлении Изюм – Славянск. ВС РФ без успеха вели штурмовые действия на направлении Долгенькое – Краснополье.

Не прекращаются обстрелы Черниговской и Сумской областей. В течение 15 июня противник открывал огонь по позициям военных из минометов, вел воздушную разведку из БПЛА.

В боях с Россией ВСУ уничтожили уже 32 750 оккупантов и тысячи единиц техники.

По мнению британского аналитика Майкла Кларка, пауза из-за интенсивности боев на востоке неизбежна. Он отметил, что большие потери несут как россияне, так и украинцы.

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