На Херсонском направлении украинские войска ведут контрбатарейную борьбу и наносят огневое поражение по тылам противника.

Российские оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, Вооруженные силы Украины отразили десятки атак на нескольких направлениях.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, за прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений. Авиационные удары получили 14 населенных пунктов Харьковской, Донецкой и Херсонской областей, а также Серебрянское лесничество Луганской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 80 населенных пунктов этих же областей, а также Черниговской, Сумской и Запорожской.

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В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестово Харьковской области, где украинские защитники отбили шесть атак противника.

На Лиманском направлении российские оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества.

"На Бахмутском направлении наши воины отбили шесть атак оккупантов возле Богдановки, Андреевки и Клещиевки Донецкой области. В то же время, силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении захватчики не оставляют попыток окружить Авдеевку. В то же время ВСУ стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Так, Силы обороны Украины отбили 14 атак противника вблизи Степного, Авдеевки, Тоненького и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки Донецкой области, где украинские защитники отбили 17 атак, а на Шахтерском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области, но успеха не имели.

На Запорожском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

"В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - отметили в Генштабе.

Кроме того, в зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу и наносят огневое поражение по тылам противника.

Война в Украине - последние новости

Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщил, что украинские войска перебросили бронетехнику на левый берег Херсонской области. Сейчас там может действовать до нескольких сотен украинских военнослужащих.

По мнению аналитиков, группировка украинских сил численностью в батальон на восточном берегу свидетельствует о том, что интенсивные усилия России по блокированию вдоль реки Днепр не помешали ВСУ перебросить дополнительный личный состав и материальные средства на позиции на восточном берегу.

На Таврическом направлении уничтожили тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А"Солнцепек" и две единицы самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С".

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