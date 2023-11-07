Также на этом направлении ликвидировали 583 оккупанта.

За сутки украинские войска на Таврическом направлении уничтожили тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и две единицы самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С".

"Уничтожена тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и две единицы самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С", – сообщил командующий группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

По его словам, было ликвидировано 583 оккупанта и уничтожено 31 единицу их техники:

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один танк;

четыре медицинские бронемашины;

семь артсистем;

один РСЗО;

11 БпЛА;

шесть автомобилей;

одну единицу спецтехники.

Тарнавский отметил, что украинские защитники держат оборону на Авдеевском направлении и продолжают наступление на Мелитопольском.

В то же время враг пытался прорваться в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоненькое, Красногоровка, Марьинка и Старомайорское Донецкой области и Красное, Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

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Как сообщал Генштаб, российские войска сосредоточились на штурмах по трем направлениям - более 60 из 78 боестолкновений с врагом в течение суток состоялись на Авдеевском, Марьинском и Купянском направлениях.

Общие потери России в войне выросли до отметки в 306 860 человек.

На временно оккупированной территории Херсонской области российские захватчики минируют критическую инфраструктуру. Вероятно, готовят на случай отступления. В то же время ВСУ продолжают удерживать свои позиции в одной части Кринок (30 км к востоку от Херсона), несмотря на попытки оккупационных войск России оттеснить их с левобережья.

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