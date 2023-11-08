Наши защитники поразили 2 пункта управления, состав горюче-смазочных материалов и не только.

За прошедшие сутки, 7 ноября, авиация ВСУ нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, бойцы ракетных войск не отставали от пилотов. Они поразили 7 артиллерийских средств, 2 пункта управления, склад горюче-смазочных материалов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, 2 радиолокационных станции и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

В то же время захватчики нанесли 6 ракетных и 50 авиационных ударов, совершили 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате атак есть погибшие и раненые среди гражданских. Жилые дома и другая гражданская инфраструктура также пострадали.

Видео дня

"Авиационным ударам подверглись: Петропавловка, Ивановка, Песчаное, Пролетарское Харьковской области; Надежда, Серебрянское лесничество Луганской области; Резниковка, Спорное, Раздоловка, Клещиевка, Авдеевка, Новомихайловка, Угледар, Равнополь Донецкой области; Тягинка Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались более 80 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей", - добавили в Генштабе.

Война в Украине - последние новости

В ISW сообщали, что на Левобережье Херсонщины впервые заметили бронемашины ВСУ. Сейчас там может находиться до 300 украинских бойцов.

В то же время враг атаковал на других пяти направлениях фронта - Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском. РФ имеет большие потери под Бахмутом - ВСУ разбили 11 единиц техники и 2 окопа захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: