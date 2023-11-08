На восточном берегу, вероятно, уже батальон украинских военных.

Украинские войска перебросили бронетехнику на левый берег Херсонской области. Сейчас там может действовать до нескольких сотен украинских военнослужащих.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), 6 ноября российские милблогеры распространили фото, на котором якобы гусеничная транспортная машина-амфибия (ПТС) перевозит БМП ВСУ на левый берег возле Крынок (30 км северо-восточнее Херсона и 2 км от Днепра).

Другие военкоры предполагают, что украинская БМП самостоятельно форсировала Днепр возле Крынок. Они же распространили отдельные кадры, на которых якобы виден уничтоженный западный БТР в неустановленном месте на восточном берегу.

Видео дня

По мнению других блогеров, одна или две украинские ПТС пересекли Днепр возле крынок. Также предполагали, что украинские силы перебросили в этот район несколько неустановленных бронированных машин.

Они утверждают, что на левом берегу в районе крынок сейчас действуют более 300 украинских военнослужащих (примерно один батальон), которые удерживают позиции в центре этого села и прилегающих районах.

Как отмечается, боевые действия продолжались под Крынками, а также вблизи населенных пунктов Пойма, Песчановка и Подстепное. В то же время не уточняется, были ли украинские попытки наступления 6 и 7 ноября более масштабными, чем в предыдущие дни.

По мнению аналитиков, группировка украинских сил численностью в батальон на восточном берегу свидетельствует о том, что интенсивные усилия России по блокировке вдоль реки Днепр не помешали ВСУ перебросить дополнительный личный состав и материальные средства на позиции на восточном берегу.

Война в Украине - ситуация на левом берегу

По данным украинской разведки, враг начал минировать критическую инфраструктуру по оккупированному берегу Херсонщины. Вероятно, готовятся к возможному уходу.

Как сообщалось в ISW, ВСУ расширили контроль над своими позициями к северу от Подстепного (17 км к востоку от Херсона).

Экс-спикер украинского Генштаба, полковник запаса Владислав Селезнев считает, что ВСУ держат под контролем по меньшей мере три плацдарма на Левобережье.

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