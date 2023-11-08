Украинские войска перебросили бронетехнику на левый берег Херсонской области. Сейчас там может действовать до нескольких сотен украинских военнослужащих.
Как сообщает Институт изучения войны (ISW), 6 ноября российские милблогеры распространили фото, на котором якобы гусеничная транспортная машина-амфибия (ПТС) перевозит БМП ВСУ на левый берег возле Крынок (30 км северо-восточнее Херсона и 2 км от Днепра).
Другие военкоры предполагают, что украинская БМП самостоятельно форсировала Днепр возле Крынок. Они же распространили отдельные кадры, на которых якобы виден уничтоженный западный БТР в неустановленном месте на восточном берегу.
По мнению других блогеров, одна или две украинские ПТС пересекли Днепр возле крынок. Также предполагали, что украинские силы перебросили в этот район несколько неустановленных бронированных машин.
Они утверждают, что на левом берегу в районе крынок сейчас действуют более 300 украинских военнослужащих (примерно один батальон), которые удерживают позиции в центре этого села и прилегающих районах.
Как отмечается, боевые действия продолжались под Крынками, а также вблизи населенных пунктов Пойма, Песчановка и Подстепное. В то же время не уточняется, были ли украинские попытки наступления 6 и 7 ноября более масштабными, чем в предыдущие дни.
По мнению аналитиков, группировка украинских сил численностью в батальон на восточном берегу свидетельствует о том, что интенсивные усилия России по блокировке вдоль реки Днепр не помешали ВСУ перебросить дополнительный личный состав и материальные средства на позиции на восточном берегу.
Война в Украине - ситуация на левом берегу
По данным украинской разведки, враг начал минировать критическую инфраструктуру по оккупированному берегу Херсонщины. Вероятно, готовятся к возможному уходу.
Как сообщалось в ISW, ВСУ расширили контроль над своими позициями к северу от Подстепного (17 км к востоку от Херсона).
Экс-спикер украинского Генштаба, полковник запаса Владислав Селезнев считает, что ВСУ держат под контролем по меньшей мере три плацдарма на Левобережье.