Также враг направил аналогичный удар по Кривому Рогу.

Враг нанес по Одесщине удар двумя ракетами Х-59, которые уничтожены в воздухе. Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Юг".

"По Одесчине враг нанес ракетный удар. Двумя истребителями Су-35 со стороны Черного моря, с крымского направления выпущено 2 ракеты класса "воздух - поверхность" Х-59. Силами противовоздушной обороны обе ракеты уничтожены в воздухе", - говорится в сообщении.

Также враг направил аналогичный удар по Кривому Рогу.

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"Еще один истребитель Су-35 выпустил ракету Х-59 с направления Мелитополя. И она была уничтожена силами ПВО", - сказали в командовании.

Удары по Одесчине с дронов

Оккупанты в ночь на понедельник, 26 сентября, снова атаковали Одесскую область. Захватчики применили дроны-камикадзе.

По его словам, один дрон уничтожили силы противовоздушной обороны, а два попали в объект военной инфраструктуры.

В результате масштабного пожара и детонации боеприпасов была организована эвакуация гражданского населения. Предварительно, по данным ОК "Юг", пострадавших нет.

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