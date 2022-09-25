Такие нарушения - в пользу разведки врага, отметили в ОВА, и напомнили об ответственности перед законом.

В Одессе неизвестные "слили" фото последствий ударов дронами-камикадзе, такие нарушения работают на пользу разведки врага.

Об этом заявил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Он напомнил, что сегодня утром оккупанты атаковали Одессу иранскими дронами-камикадзе, один из которых уничтожили над Черным морем, а еще три попали в административное здание.

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"К сожалению, некоторые продолжают игнорировать распоряжение не фотографировать место попадания. Поэтому почти одновременно с попаданиями фото их последствий оказываются во вражеской разведке и в российских Telegram-каналах. Напоминаю об ответственности перед законом, которая ждет тех, кто "сливает" фото последствий ударов. Делая это, вы помогаете врагу уничтожать наших граждан", - подчеркнул Марченко.

Удар по Одессе дронами-камикадзе

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 сентября, Одесса была атакована дронами-камикадзе, враг трижды попал в админздание в центре города.

Продолжается спасательная операция и тушение пожара. Еще один дрон сбили силы противовоздушной обороны. В Одессе из-за последствий атаки дронов-камикадзе приостановлено движение нескольких троллейбусных маршрутов. Также повреждены жилые дома.

Справка УНИАН. В середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

13 сентября Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что украинские военные впервые сбили иранский ударный дрон Shahed 136 (Шахид-136). Беспилотник сбили возле Купянска Харьковской области.

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