Однако президент также подчеркнул, что впереди у Украины и успех, ведь страна сможет защититься, отстроиться и реализовать все свои внешнеполитические цели.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинцев, которые остались в стране и делают свое дело с верой в победу.

Об этом президент сообщил в видеообращении.

"Впереди - действительно трудный путь. К сожалению, иначе невозможно, когда защищаешь свой дом от террористического нашествия. Но понятно и то, что впереди – успех нашего государства. Украина сможет защититься. Украина сможет отстроиться. Украина сможет реализовать все свои внешнеполитические цели", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что когда ради этого искренне работают миллионы людей – каждый и каждая на своем уровне – результат будет обязательно.

"И вы знаете, я почему-то очень редко благодарил обычным людям, которые работают в Украине. Которые, несмотря ни на что, остаются здесь. Которые ежедневно делают свое дело. С верой в Украину, с верой в победу. Сейчас хочу всех вас поблагодарить. Спасибо, что вы у нас есть", - сказал глава государства.

Он уточнил, что сегодня вечером традиционно подписал указ о награждении государственными наградами украинских воинов.

В частности, их получат 156 защитников, 56 – посмертно.

Напомним, Зеленский ответил на призыв украинцев запретить очное обучение до завершения войны.

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