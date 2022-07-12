Областные и Киевская городская военные администрации будут принимать решения согласно ситуации в области безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский не поддержал запрет очного обучения до конца военного положения и подчеркнул, что решение будет принимать местная власть.

В своей ответе на петицию президент подчеркнул, что государственную политику в сфере образования определяет Верховная Рада Украины, а реализуют ее правительство, другие центральные органы власти и органы местного самоуправления.

При этом учебные заведения наделены правом автономии самоуправления - самостоятельно, независимо и ответственно принимать решения у научных, организационных, финансовых, кадровых и других вопросах, в порядке и пределах, определенных законом.

"Областные и Киевская городская военные администрации вместе с учредителями учебных заведений обеспечивают организацию начала учебного года в зависимости от ситуации безопасности в каждой отдельной административно-территориальной единице", - добавил он.

Он заверил, что предложения, которые были изложены автором петиции, будут направлены к премьер-министру.

"Учитывая вышеизложенное, я обратился к премьер-министра Украины Денису Шмыгалю с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения", - резюмировал президент.

Как писал УНИАН, автор петиции Мария Горшенев а просила Зеленского запретить обучение в учебных заведениях в формате офлайн до окончания военных действий. Она подчеркивала, что не во всех учебных заведениях есть бомбоубежища и пути эвакуации, а воздушные тревоги, прерывающие проведения уроков, будут срывать учебный процесс.

Напомним, 9 июня министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что обучение в офлайн-формате будет восстановлено только при условии наличия гарантий безопасности для участников образовательного процесса.

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