Сегодня в Киеве президент Украины обсудил с вице-премьер-министром и министром обороны Польши Мариушем Блащаком оборонное сотрудничество.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украину доставили очередную партию польских гаубиц "Краб", которые "мощно накормят нашего врага огнем".

Об этом президент сообщил в видеообращении.

Он рассказал, что сегодня в Киеве провел переговоры с вице-премьер-министром и министром обороны Польши Мариушем Блащаком.

"А он привез нам "Крабы" – те, которые мощно накормят нашего врага огнем", - отметил Зеленский.

По его словам, ключевой темой переговоров было дальнейшее оборонное сотрудничество.

"Но важно не только то, о чем мы говорили, но и то, как мы говорили. Абсолютно уверенно в украинском будущем. В украинском европейском будущем. Так же происходят и все остальные мои переговоры. Это всегда чувствуется", - подчеркнул глава государства.

Напомним, у Зеленского раскрыли детали важной встречи в Стамбуле по экспорту украинского зерна. Вопрос разблокирования экспорта украинского зерна должен решаться под эгидой ООН, отметили в Офисе президента.

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