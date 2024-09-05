Россия пытается истощить украинские силы ПВО.

Россия не ставит себе задачу попасть в нужный объект, когда запускает дроны по Киевской области, сообщил в эфире телемарафона авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

"Он (враг - УНИАН) понимает, что в любой момент БПЛА, который залетел на территорию Киевщины и пытается добраться до города - в любом случае нанесет вред гражданскому населению. Либо за счет попаданий, либо за счет падающих обломков. И на это рассчитывает он, поэтому он и использует большое количество средств поражения, запуская их поэтапно. Для того, чтобы истощать средства ПВО", - пояснил Храпчинский.

В то же время он добавил, что речь идет не только об истощении ПВО за счет уменьшения количества снарядов к ней, но и о физической усталости мобильных расчетов.

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"Поскольку мы видим, что на таком длинном прорези наши мобильные группы работают для того, чтобы перехватывать воздушные цели. Это на самом деле истощает. Поскольку надо не забывать, что большинство мобильных групп используют человеческий фактор для перехвата. Понятно, что есть обнаружение, понимание, где объект находится. Однако уничтожение некоторых средств вроде "Шахедов" происходит за счет личного состава, который стоит за стрелковым оружием и пытается сбить эти дроны", - добавил Храпчинский.

По его словам, сейчас цель России - "забрасывать" Украину большим количеством средств поражения для того, чтобы истощить силы ПВО.

"И потом через некоторое время наносить еще один удар, как мы это уже видели, например, за счет крылатых или баллистических ракет", - сказал Храпчинский.

Российские удары по Украине

На фоне массированной атаки РФ по территории Украины, воздушная тревога в Киеве звучала более 9 часов. Как отметили в Киевской городской военной администрации, на территорию Украины вражеские беспилотники начали залетать еще накануне вечером (около 22 часов) с южного и восточного направлений.

Из-за тревоги в Киеве возникли большие проблемы для тех, кто пытался попасть на правый берег Днепра. Из-за длительной воздушной тревоги на линиях метрополитена интервалы между поездами ориентировочно составили 9-10 минут.

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