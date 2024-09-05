В столице Украины тревогу объявили еще до полуночи.

Была очередная длительная массированная атака российских ударных дронов, и в Киеве воздушная тревога длилась более девяти часов.

Как отметили в Киевской городской военной администрации, на территорию Украины вражеские беспилотники начали залетать еще накануне вечером (около 22 часов) с южного и восточного направлений. Под угрозой воздушного удара находились практически все южные, северные, восточные, центральные и часть западных областей Украины, в том числе и Киев.

"В столице тревогу объявили еще до полуночи и продолжалась она непрерывно более 9 часов. В течение всего этого времени российские дроны, предварительно вроде Shahed, пытались атаковать столицу. На этот раз на Киев они заходили преимущественно поодиночке, а не группами. Но ни один из вражеских БПЛА своей цели не достиг. Все беспилотники, которые угрожали столице, были обезврежены", - говорится в сообщении.

По данным оперативной сводки, на эту минуту в Киеве без пострадавших и разрушений. Сейчас столица без потенциальных воздушных угроз. "Прошу всех киевлян и гостей города быть внимательными и бдительными - атака вражеских ударных дронов в других регионах Украины еще продолжается, и не исключено, что российские дроны могут изменить курс и попытаться атаковать Киев. Поэтому следите за сигналами воздушной тревоги и берегите себя", - подчеркнул глава КГВА Сергей Попко.

Из-за тревоги в Киеве возникли большие проблемы для тех, кто пытался попасть на правый берег Днепра.

Вот так выглядит очередь на транспорт на "Лесной", чтобы доехать на правый берег.

Также проблемы возникли в метро "Позняки". Там люди стояли даже на лестнице - не могли спуститься на перрон.

После отбоя воздушной тревоги в КГГА заявили, что метрополитен восстанавливает нормальную работу станций и график движения поездов.

Из-за длительной воздушной тревоги на линиях метрополитена интервалы между поездами ориентировочно составляют: "красная" линия - 9-10 минут; "синяя" линия - 10 минут; "зеленая" линия - 10 минут. В целом для восстановления нормальных графиков поездов нужно 1-1,5 часа.

По сведениям канала "Киев24" в Telegram, на трассе Киев - Борисполь возникла "безумная пробка". "На въезде в столицу за 10 километров все стало", - отмечается в сообщении.

Новости Украины - что уже сообщалось

Как сообщал УНИАН, враг ежедневно и каждую ночь атакует Украину. Так, российские оккупационные войска утром 4 сентября нанесли очередную ракетно-дроновую атаку на наше государство. Среди целей оказался город Львов. Пострадало более 50 зданий в центре города, погибли семь человек (в частности, мать и три ее дочери), ранены 64 человека, сообщили власти Львовской области.

3 сентября российские захватнические войска нанесли двумя баллистическими ракетами удар по учебному заведению в Полтаве. Количество жертв в результате российской атаки по Полтаве - 51 человек. Еще более 200 человек получили ранения.

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