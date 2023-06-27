В ряде регионов объявляли воздушную тревогу.

Днем во вторник, 27 июня, украинцев предупредили о ракетной опасности. В связи с этим в ряде областей объявляли воздушную тревогу.

"Зафиксирован вылет самолетов Ту-22М3 с аэродрома "Шайковка" Калужской области России. Ракетная опасность! Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22М3! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Позже в ВС ВСУ проинформировали, что зафиксировали пуски ракет, и летят они в направлении Кременчуга Полтавской области.

Видео дня

Обнволено 12:15. В Кременчуге после взрыва массово едут "скорые", сообщает "Обозреватель".

Обновлено 12:07. Во всех областях дали отбой воздушной тревоги.

Обновлено 12:05. В сети сообщили о мощном взрыве в Кременчуге.

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