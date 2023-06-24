В течение суток, враг нанес 53 ракетных и 11 авиационных ударов.

По уточненной информации, в течение суток, противник нанес ракетный удар по территории Украины, применив 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, 9 ракет Х-22, 2 ракеты морского базирования "Калибр", 2 зенитные управляемые ракеты С-300 и 3 дрона типа "Shahed". Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

При этом отмечается, что силами и средствами противовоздушной обороны были сбиты все крылатые ракеты Х-101/Х-555, одна крылатая ракета "Калибр" и три ударных дрона "Shahed".

Днепр и Кривой Рог российские террористы обстреляли ракетами Х - 22. "Есть погибшие и раненые гражданские люди, среди которых есть дети с телесными повреждениями средней степени тяжести, полностью разрушены и повреждены десятки частных жилых домов, гражданские хозяйственные сооружения, другие объекты инфраструктуры и более 50 частных гражданских автомобилей", - сообщает Генштаб.

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В сообщении сказано, что всего, в течение суток, враг нанес 53 ракетных и 11 авиационных ударов. Также совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

При этом вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Как сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, в Министерстве обороны России заявили, что они ударили по "аэропорту" в Днепре минувшей ночью. При этом он продемонстрировал фото, где видны разрушенные жилые дома. "Вот такой "аэропорт" у российских оккупантов. Почти 30 мирных домов получили повреждения, некоторые из которых непригодны для восстановления", - прокомментировал он.

Ракетный удар по Украине 24 июня - главное

В ночь на 24 июня российские террористы совершили очередную атаку по Украине. В частности, удар был нанесен крылатыми ракетами воздушного базирования с бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-22М3, морского базирования "Калибр" и ударными дронами Shahed-136/131.

Обломки сбитой ракеты попали в многоэтажку в Соломенском районе столицы, разрушив квартиры на нескольких этажах.

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