В воздушном пространстве РФ были замечены два самолета-носителя ракет типа Х-22.

Днем 27 июня россияне запустили по Кременчугу Полтавской области те же ракеты, что и в прошлом году по торговому центру. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Ту-22М3 - это носители ракет Х-22. год назад такая же ракета попала в торговый центр в Кремечуке. Год спустя снова бьют той же ракетой, снова в направлении Кременчуга. По меньшей мере два самолета были замечены в воздушном пространстве, и по меньшей мере две ракеты были зафиксированы во время этой атаки", - сообщил Игнат.

Удары по Кременчугу

Как сообщал УНИАН, 27 июня в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом украинцев предупредили воздушные силы.

Видео дня

Ровно год назад, 27 июня 2022 года, Вооруженные силы РФ нанесла удар по торговому центру в Кременчуге из тех же самолетов ТУ-22М3. В результате этой атаки погиб 21 человек, 66 пострадали. Торговый центр "Армстор", по которому была совершена атака, был полностью разрушен.

Вас также могут заинтересовать новости: