По словам украинского чиновника, теперь Пхеньян хочет испытать это оружие в бою.

Северная Корея передала армии РФ ракетные и артиллерийские системы большой дальности. В частности некоторые из них были переброшены в Курскую область, чтобы вместе с северокорейскими солдатами вытеснить украинских военных с этой территории. Об этом сообщила украинская разведка, передает Financial Times.

В отчете, который получили журналисты издания, говорится о том, что в течение последних недель КНДР предоставила примерно 50 170-мм самоходных гаубиц M1989 отечественного производства и 20 обновленных 240-мм реактивных систем залпового огня, которые могут стрелять как обычными, так и управляемыми ракетами.

В то же время старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман отметил, что новые поставки оружия показывают модель углубления северокорейского вмешательства, "начиная от отправки больших объемов боеприпасов, оружия и заканчивая непосредственной стороной в этой войне, что может помочь российским войскам снова захватить Курскую область".

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По его словам, КНДР уже сыграла значительную роль из-за того, что предоставила миллионы артиллерийских боеприпасов для российских оккупантов в 2023 году.

"Украинские официальные лица предоставили информацию об оружии после того, как на этой неделе в социальных сетях начала распространяться фотография, на которой изображены северокорейские гаубицы. На фотографии, которую аналитики из открытых источников смогли географически привязать к Красноярскому краю в центральной России, было изображено несколько гаубиц, покрытых маскировочной сеткой, которые перевозили по железной дороге на запад", - добавили в Financial Times.

В свою очередь высокопоставленный украинский чиновник рассказал FT, что теперь Пхеньян хочет испытать это оружие в бою. В Украине ожидают, что оно будет использовано против ВСУ, которые сейчас удерживают примерно 600 кв. км территории в Курской области.

Войска КНДР на фронте - последние новости

Ранее военнослужащий Сил обороны Украины Виталий Овчаренко рассказал, что военных КНДР уже замечают в Курской области. По его словам, местные жители не радуются их присутствию.

"Мы местных информировали, что россияне привлекают (северокорейские войска, - УНИАН). Им это, конечно, не нравится. Они говорят - о господи, еще и этих, кто следующий будет? Их это все не радует", - отметил Овчаренко.

В то же время ранее разведка Южной Кореи подтвердила, что войска КНДР уже ведут боевые действия против украинских военных. По информации разведчиков, сейчас они находятся в Курской области РФ.

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