Никита Шендеровский

Северокорейские войска легко спутать с бурятами, говорит Овчаренко.

Северокорейские войска в Курской области уже фиксируются. Об этом в эфире "Radio NV" сообщил военнослужащий Сил обороны Украины Виталий Овчаренко.

"Я и мое подразделение еще не сталкивались с северокорейскими войсками. Вообще на самом деле они фиксируются. Но на эту минуту у меня нет конкретных данных, что к чему. Ведь их можно на определенном уровне с бурятами перепутать. Так пусть лучше эту информацию официальные спикеры озвучивают", - рассказал Овчаренко.

Он также рассказал, как местное население Курской области реагирует на информацию о появлении северокорейских военных на их земле. По его словам, местное население не радуется этой информации.

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"Мы местных информировали, что россияне привлекают (северокорейские войска, - УНИАН). Им это, конечно, не нравится. Они говорят - о господи, еще и этих, кто следующий будет? Их это все не радует", - сказал военнослужащий.

Ситуация в Курской области: что надо знать

Накануне аналитики DeepState сообщили о новой наступательной операции российских захватчиков в Курской области. Эксперты отмечают, что оккупанты провели 5 штурмовых действий, однако успехов не имели.

Тем временем в Госдепе США официально подтвердили информацию об участии северокорейских войск на территории Курской области.

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