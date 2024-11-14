Он отметил, что есть вторая часть операции, которая до сих пор не сработала.

В настоящее время для Украины целесообразно продолжать операцию в Курской области и украинский интерес там остается неизменным.

Такое мнение высказал экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в интервью УНИАН. Он добавил, что Курская операция дала Украине очень большие козыри в общении с западными партнерами, кроме того, удалось радикально переломить ситуацию.

"Перед ее началом в западных СМИ писали, и было общественное мнение, что победить РФ чисто военным путем точно невозможно. Курская операция изменила ситуацию - дальше все дискуссии продолжаются о том, как именно победить Россию, и почему нам не предоставляют необходимых для этого ресурсов. А вот вопрос, что это невозможно, вообще снят с повестки дня", - конкретизировал Дикий.

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При этом он отметил, что есть вторая часть операции, которая до сих пор не сработала, - это влияние на общественное мнение в самой РФ. "Эта операция по нашему замыслу должна была показать, что их режим не способен... даже защитить международно признанные российские территории. Мы это показали. Почему это не сработало? Мы недооценили, насколько мощные в РФ информационные войска", - констатировал ветеран АТО.

Он добавил, что пропагандистам удалось создать для россиян картинку, на которой все ключевое происходит где-то там в Донецкой области, тем временем события на Курщине - якобы небольшая пограничная перестрелка или партизанский рейд.

Но, как отметил Дикий, со временем "даже в российских головах должен возникнуть вопрос о том, насколько их режим контролирует ситуацию и такой ли он сильный".

"Поэтому, на Курщине нам нужно держаться до тех пор, пока это имеет военный смысл. Сейчас россияне бомбардируют наши позиции на территории Курщины, а в противном случае они бы так же бомбили наши позиции только в населенных пунктах Сумской области. То есть, эта война все равно происходила бы, но только на нашей территории. И то, что 50 тыс. российских военных задействованы на их территории, а не на нашей, - это прямой военный эффект от этой операции. Нам есть смысл там держаться до тех пор, пока наши потери там существенно меньше вражеских, в маневровой войне так и есть", - подытожил ветеран АТО.

Он также добавил, что способность Украины держать Курскую область зависит от того, что будет с резервами, не только конкретно для Курщины, а что вообще будет с мобилизацией.

Ситуация в Курской области

РФ хочет вытеснить Силы обороны Украины с территории Курской области до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа 20 января 2025 года. Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что пока россиянам это не удается.

Ранее в Госдепе США подтвердили, что военные из КНДР уже участвуют в боях на Курщине.

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