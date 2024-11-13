Такую информацию также подтвердил и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Войска КНДР, которых отправили в Россию, переместились в Курскую область и уже ведут боевые действия против Украины. Об этом сообщило разведывательное агентство Южной Кореи, передает Yonhap.

"Северокорейские солдаты, отправленные в Россию, переместились в Курскую область в течение последних двух недель, и их развертывание на полях сражений завершено", - отметили в агентстве.

Там отметили, что сейчас проводится работа по сбору и анализу разведывательных данных, однако больше подробностей не предоставили.

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В то же время государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил журналистам, что северокорейские войска "буквально" участвуют в боевых действиях.

В свою очередь Южная Корея пообещала принять необходимые меры, которые будут проводиться поэтапно в соответствии с прогрессом в военном сотрудничестве между КНДР и Россией.

Войска КНДР на войне в Украине - последние новости

Ранее представитель Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что северокорейские войска уже воюют в Курской области. Он выразил обеспокоенность из-за того, что Россия обратилась к КНДР за солдатами для участия в войне против Украины.

Также сообщалось, что украинская разведка перехватила радиоэфир военных КНДР, которые воюют на стороне РФ в Курской области. Как стало известно, такой аудиоперехват был датирован 9 ноября.

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