Большинство пленных россиян на этом направлении, - молодые зэки 21-26 лет.

Сейчас украинские Силы обороны контролируют центральную часть Торецка, однако обстановка там меняется каждый час, поскольку россияне не прекращают "мясных штурмов". Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал командир 4-го батальона 101-й отдельной бригады охраны Генштаба Богдан Попельнуха.

"Наша пехота - титаны, все, кто там находится, герои. Они делают сверхчеловеческую работу, удерживают дом за домом, наносят огневое поражение по противнику, наносят ему потери, чтобы он отказался от наступления. А россияне бесконечно идут мясом... "вперед-вперед, возьмите этот дом", - рассказал он.

Он отметил, что украинские бойцы понимают, что сейчас в стране война и им нужно "косить противника", поэтому их не нужно уговаривать выходить на позиции.

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"Им не надо говорить: "Вася, ты должен". Вася сам это знает. Когда мы ставим задачу пехоте - зайти на позицию или провести штурмовые действия, - то все вопросы, которые от них будут, будут касаться обстановки", - отметил он.

Военный также отметил, что большинство пленных россиян на этом направлении, - это зэки, к тому же, молодые.

"Самый старший зэк был мальчиком 1998 года рождения (то есть ему сейчас 25 или 26 лет), остальные - 2001, 2003 (21-23 года)... Когда с ними говоришь, они говорят: "У нас больше шансов выжить, когда мы идем вперед, на вас, чем мы будем идти назад и говорить, что мы "трехсотые", - рассказывает военный.

Он также отмечает, что россияне максимально разделяют мобилизованных - друзей, или тех, кто сидел вместе, "чтобы вокруг них были только те, кто готовы застрелить товарища, чтобы выжить".

Попельнуха отмечает, что если россиянам удастся захватить Торецк, то они будут рваться в Константиновку, ведь здесь идет разветвление автомобильных дорог, которые идут к основным населенным пунктам Донецкой области.

Ситуация на востоке - что известно

В Торецке Донецкой области продолжаются бои, Силы обороны сдерживают продвижение врага. При этом продвижение у россиян в Торецке минимальное - как рассказывала пресс-секретарь оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова, за месяц они продвинулись на одну улицу и в это время ежедневно теряли убитыми и ранеными по 70-80 человек.

В то же время оккупанты имеют значительные продвижения в городе Курахово, после захвата которого они могут сосредоточить все свои силы и резервы для оккупации Покровска, чтобы выйти в тыл Торецка и Часового Яра, считает руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что россияне планируют установить контроль над Кураховским выступом до конца 2024 года. По его словам, он им нужен для наступления на Покровск, который противник хочет захватить уже в 2025 году.

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