Глава государства подчеркнул, что пока еще не время называть те или иные населенные пункты, в которые возвращается украинский флаг.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил успехи украинских военных на Харьковщине и юге страны.

Об этом президент заявил в вечернем видеообращении.

"На этой неделе имеем хорошие новости с Харьковщины. И, думаю, каждый гражданин испытывает гордость за наших воинов. Сейчас еще не время называть те или иные населенные пункты, в которые возвращается украинский флаг. Но время сказать слова благодарности 25-й воздушно-десантной бригаде, 92-й отдельной механизированной бригаде и 80-й десантно-штурмовой бригаде за храбрость и героизм, проявленные во время выполнения боевых задач", - сказал он.

Видео дня

Зеленский также поблагодарил 406-й отдельной артиллерийской бригаде за "чрезвычайно успешные попадания" в районах сосредоточения оккупантов на юге Украины и 60-й отдельной пехотной бригаде, которая "последовательно продвигает украинские позиции".

"Каждый успех наших военных на том или ином направлении меняет в пользу Украины и общую ситуацию по всему фронту. Чем сложнее оккупантам, чем больше у них потерь, тем лучше будут позиции у наших защитников на Донбассе, тем надежнее будет оборона Запорожья и Николаева, городов Днепропетровской области, тем быстрее сможем освободить Приазовье и весь юг", - подчеркнул глава государства.

В конце августа стало известно, что ВСУ на Херсонщине начали контрнаступательные действия, противник несет серьезные потери.

6 сентября в оперативном командовании "Юг" сообщили, что на юге нашей страны были уничтожены 35 противников и четыре вражеских боевых машины пехоты.

Сегодня спецназ ВСУ показал кадры из освобожденного села на Харьковщине.

Американский институт изучения войны (ISW) опубликовал интерактивную карту, которая показывает изменения на фронте в Украине. Согласно карте, ВСУ продвигаются в районе Балаклеи Харьковской области.

Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сейчас боевые действия идут по всей линии фронта, определенные успехи у Вооруженных сил есть.

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