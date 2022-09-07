На карте также указано, что защитники Украины могли "выбить" оккупантов из поселка Вербовка.

В Американском Институте изучения войны (ISW) обновили карту боевых действий с учетом ситуации в Балаклее на Харьковщине. В Генштабе ВСУ еще не подтвердили контрнаступление по этому направлению, однако вчера оккупанты начали сообщать в Telegram-каналах, что там они терпят большие неудачи.

Обновленная карта появилась на сайте ISW.

Так, в Институте считают, что защитники Украины уже смогли взять под контроль поселок Вербовка, который располагается рядом с Балаклеей. Помимо этого, ВСУ якобы выбили рашистов с юго-западного района самого города.

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Деталей контрнаступления защитников Украины в ISW не сообщают. При этом оккупанты уже "взвыли" об успехах ВСУ и даже заговорили о том, что украинские военные якобы вышли на трассу Балаклея - Купянск. В Генштабе эту информацию, как и данные о ситуации в Балаклее, пока что не подтвердили.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Купянский горсовет оставил сообщение впервые за полгода и отметил, что ВСУ уже близко.

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