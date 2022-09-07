В Украине активные боевые действия продолжаются на 1300 км, а в целом линия фронта 2500 км.

Боевые действия идут по всей линии фронта определенные успехи у Вооруженных сил есть.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире информационного телемарафона.

"У нас 1300 км активных боевых действий, а вообще линия фронта в 2500 км. Так вот, на всех этих 1300 км идут активные боевые действия, то есть здесь не стоит выделять какой-то отдельный регион, потому что боевые действия идут везде. Если говорить там о Юге, о Востоке, то у нас продолжается оборонительная операция, которая по сути включает в себя целый комплекс мер. И это часть мероприятий, которые имеют наступательный характер, часть мероприятий, которые имеют оборонительный характер. Поэтому мы имеем много разноплановых, у нас нет черного и белого, у нас есть разные факты. Да, у нас есть определенные успехи, у нас есть сдерживание врага", - акцентировала Маляр

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Она призвала украинцев придерживаться определенной информационной дисциплины.

"Пользуясь случаем, я обращаюсь к нашим гражданам соблюдать определенную информационную дисциплину, потому что Вооруженные силы нуждаются иногда в информационной тишине. Если мы говорим о освобожденных населенных пунктах, то название не нужно называть до тех пор, пока ВСУ там не закрепятся, в том населенном пункте, и официально об этом не сообщат", - подчеркнула Маляр.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что война России против Украины продолжится в 2023 году. Сейчас ситуация на фронте не укладывается в рамки ни блицкрига, задуманного русскими, ни других войн в ХХІ веке.

Напомним, у Зеленского советуют россиянам предстоит масштабное организованное отступление.

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