Украинские ракетно-артиллерийские подразделения в течение ночи выполнили более 150 огневых задач.

На юге ВСУ ликвидировали 35 оккупантов и 4 боевых машины пехоты.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 13.00.

Он отметил, что в течение ночи существенных изменений в состоянии, составе и положении противника не отмечено. Обстановка в южнобугской операционной зоне остается стабильно напряженной, но контролируется силами обороны.

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По его словам, враг сосредотачивает основные усилия на удержании захваченных территорий, а также нанесении максимальных потерь подразделениям Сил обороны и сдерживании огневого давления.

"В течение ночи ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 150 огневых задач с поражением живой силы, вооружения и техники, двух переправ в районах Дарьевки и Голой Пристани. Подтвержденные потери врага составляют 35 рашистов и 4 боевых машины пехоты", - сказал Назаров.

Он добавил, что все переправы находятся под огневым контролем Сил обороны.

Российские захватчики ворвались в Украину рано утром 24 февраля. ВСУ дают достойный отпор врагу.

Напомним, 29 августа в командовании армии Украины сообщили, что в Херсонской области началось контрнаступление украинских защитников.

По состоянию на 6 сентября общие потери противника составляют около 50 150 человек.

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