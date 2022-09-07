Украинские воины сняли "красную тряпку" десантуры РФ над селом под Балаклеей.

Вблизи Балаклеи Харьковской области спецназовци Вооруженных сил Украины освободили село Новая Гусаровка.

Кадры из освобожденного населенного пункта обнародовали в Facebook первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна.

На видео видно, как украинские воины сняли красное знамя десанта РФ, который был водружен на флагштоке у сельсовета.

Видео дня

"Воины нашего батальона "Дикое поле" сняли красное знамя российской десантуры над селом Новая Гусаровка под Балаклеей", - сказано в сообщении бригады.

Отметим, что последние несколько дней в СМИ появляется информация об успешных контрнаступлениях ВСУ в районе Балаклеи Харьковской области.

Также УНИАН уже сообщал, что Купянский горсовет Харьковской области так же оставил сообщение впервые за полгода и отметил, что ВСУ уже близко.

Американский институт изучения войны (ISW) опубликовал интерактивную карту, которая показывает изменения на фронте в Украине. Согласно карте, ВСУ продвигаются в районе Балаклеи Харьковской области.

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