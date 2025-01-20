Северокорейский солдат утверждает, что не знал, против кого будет воевать на стороне России.

Президент Владимир Зеленский обнародовал видео общения пленного северокорейского солдата со следователями СБУ.

Как сообщил глава государства, общение с военными КНДР, взятыми в плен на Курщине, продолжается. В частности, по словам президента, разведывательная информация о перемещении таких военных на российскую территорию, тренировках и их полной информационной изоляции подтверждается словами пленных.

"Все факты об участии Северной Кореи в этой войне будут установлены", - подчеркнул Зеленский.

В то же время, в обнародованном видео северокорейский солдат, который работал в разведывательном батальоне, рассказывает, что несколько военных из КНДР проходили обучение по использованию российской тяжелой военной техники.

По словам этого солдата, его семья не знает, где он находится. Он рассказал, что попал в РФ на российском грузовом пароме, который перевозил более 100 северокорейских солдат. Затем на российской территории их еще перевозили на поезде.

Пленный рассказал, что после окончания обучения школы все ребята идут в армию. Он начал служить на срочной службе в 17 лет.

Солдат из КНДР утверждает, что не знал, когда приехал в РФ, против кого будет воевать. Он сказал, что в его подразделении было много раненых после того, как в начале января они вступили в бой в Курской области.

Солдаты из КНДР на войне в Украине

9 января президент Владимир Зеленский сообщил, что в боях на Курщине погибло 4 тыс. солдат из Северной Кореи.

По данным издания The Times, военнопленные КНДР в Украине чувствуют себя так, будто "вышли из машины времени". Солдаты Ким Чен Ына не знают, в какой стране они находятся, и удивлены горячей водой и туалетами в доме.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко убежден, что ввиду высоких потерь северокорейских войск в Курской области, Пхеньян "неизбежно" отправит на российско-украинский фронт новую партию "пушечного мяса".

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