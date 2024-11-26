В город уже зашла Третья штурмовая, которая обычно помогает организованно отойти на другие участки.

Ситуация, при которой украинские Силы обороны вынуждены будут отойти из Курахово, вполне возможна, поскольку держать населенный пункт "для галочки" ценой больших жертв нет смысла. Такое мнение в эфире "Киев24" высказал военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман.

Он отметил, что держать населенный пункт ради исключительно населенного пункта смысла нет, надо смотреть на весь участок фронта и ориентироваться по возможностям украинских сил и по тем местам, где удобнее держать оборону.

"Стоять до последнего, чтобы не дать врагу захватить Курахово - в этом смысла военного нет. Мы можем там понести большие потери и чтобы что? Чтобы кому-то понравилась картинка на карте? Поэтому отход вполне возможен, он будет спланирован", - отметил Гельман.

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Он добавил, что в город уже зашла Третья штурмовая, которая обычно помогает организованно отойти на другие участки, "которые, я уверен, уже построены фортификационно очень хорошо".

Ситуация возле Курахово - что известно

22 ноября аналитик BILD Юлиан Рёпке сообщил, что российские захватчики вошли в Курахово и взяли под свой контроль около 25% города. Тогда он назвал ситуацию в городе "абсолютно критической" для украинских защитников.

В Генштабе взамен заявили, что Силы обороны будут держать оборону в городе, пока это возможно.

Военный эксперт Михаил Жирохов прогнозирует, что в случае захвата города захватчики могут попытаться двигаться в сторону Константиновки и англомераци рядом - Славянск, Краматорск.

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