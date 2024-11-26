Ситуация, при которой украинские Силы обороны вынуждены будут отойти из Курахово, вполне возможна, поскольку держать населенный пункт "для галочки" ценой больших жертв нет смысла. Такое мнение в эфире "Киев24" высказал военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман.
Он отметил, что держать населенный пункт ради исключительно населенного пункта смысла нет, надо смотреть на весь участок фронта и ориентироваться по возможностям украинских сил и по тем местам, где удобнее держать оборону.
"Стоять до последнего, чтобы не дать врагу захватить Курахово - в этом смысла военного нет. Мы можем там понести большие потери и чтобы что? Чтобы кому-то понравилась картинка на карте? Поэтому отход вполне возможен, он будет спланирован", - отметил Гельман.
Он добавил, что в город уже зашла Третья штурмовая, которая обычно помогает организованно отойти на другие участки, "которые, я уверен, уже построены фортификационно очень хорошо".
Ситуация возле Курахово - что известно
22 ноября аналитик BILD Юлиан Рёпке сообщил, что российские захватчики вошли в Курахово и взяли под свой контроль около 25% города. Тогда он назвал ситуацию в городе "абсолютно критической" для украинских защитников.
В Генштабе взамен заявили, что Силы обороны будут держать оборону в городе, пока это возможно.
Военный эксперт Михаил Жирохов прогнозирует, что в случае захвата города захватчики могут попытаться двигаться в сторону Константиновки и англомераци рядом - Славянск, Краматорск.